Коррупция на верхах ЕС: Каллас прокомментировала дело Могерини и Саннино

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал, связанный с расследованием в отношении бывших высокопоставленных дипломатов Евросоюза, оказал серьезное влияние на институты ЕС. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на участника внутреннего совещания Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

«Эти скандалы, безусловно, потрясли нас», — привел собеседник издания слова Каллас.

В связи с ситуацией глава евродипломатии объявила о намерении пересмотреть действующую политику ЕСВС в части уведомлений о возможных нарушениях. Вместе с тем, по словам источников Euractiv, выступление Каллас не содержало конкретных предложений, что вызвало разочарование у части участников совещания.

Ранее, 2 декабря, в Бельгии прошли обыски в зданиях дипломатической службы ЕС в Брюсселе, Европейском колледже в Брюгге, а также в частных домах. Следственные действия проводились в рамках дела о коррупции и мошенничестве. По подозрению в противоправных действиях были задержаны бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, экс-генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти.