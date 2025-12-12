На новогодние праздники москвичи стали чаще выбирать здоровый отдых и крепкий сон На период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях. Трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. 12 декабря, 13:01 Москвичи стали больше внимания уделять сну на отдыхе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Zibert

В Москве набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители столицы всё активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе. Таковы результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%. Туристы обращают внимание на ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения.

В ноябре «сонным» туризмом стали чаще интересоваться мужчины — динамика составила 5% к октябрю. При этом в общей доле лидируют женщины, на которых приходится 56% данных.

Авторы Валерия Мишина