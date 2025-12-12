Суд назначил штраф блогерше Ксении Карповой, которую облапал в метро незнакомец

В Москве суд оштрафовал блогершу Ксению Карпову после инцидента в метро, где мужчина схватил её за ягодицы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Суд признал девушку виновной в административном правонарушении за то, что она, по версии заявителя, перегородила проход на платформе и мешала движению пассажиров. С соответствующим встречным заявлением выступил мужчина, который ранее стал фигурантом жалобы со стороны блогерши.

У Ксении Карповой почти 300 тысяч подпичиков в запрещённой соцсети. © Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ksun.tik

Инцидент произошёл во время съёмок видеоролика на одной из станций. На опубликованной записи видно, как Карпова стоит у вагона, после чего проходящий мимо мужчина касается её ягодиц, а затем интересуется — пойдет ли она в полицию.

Блогерша сначала растерялась, но потом решила не оставлять наглеца безнаказанным. Тем более — эпизод был заснят на видео. Карпова официально обратилась с заявлением в полицию, а также разместила видео в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к произошедшему.

В ответ мужчина заявил, что девушка якобы бегала по платформе и танцевала, создавая помехи для прохода. Суд удовлетворил его заявление и назначил Карповой штраф. При этом обращение блогерши по факту домогательств пока не рассмотрено — его проверка продолжается.