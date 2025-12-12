Россияне направили уже более 1 млн обращений к прямой линии с Путиным
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Число обращений на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря, превысило миллион.
Колл-центр уже 8-й день принимает заявки от россиян. Чаще всего задают вопросы жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края. Спрашивают чаще всего о социальной политике.
Согласно статистике, приведённой телеканалом «Россия-24», наиболее популярным способом обращения остается обычный телефонный звонок, однако растёт популярность и у мессенджера Max.
