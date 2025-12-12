В Москве пройдет XVI Российско-Индийский деловой диалог

16 декабря 2025 года в Москве состоится XVI Российско-Индийский деловой диалог. Мероприятие пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» и будет посвящено вопросам развития стратегического партнерства между Россией и Индией.

Организаторами форума выступают Индийский бизнес-альянс, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, Правительство Москвы и Фонд Росконгресс. Диалог проводится в рамках российско-индийского экономического взаимодействия, которое традиционно обсуждается на площадке Петербургского международного экономического форума.

Участники планируют обсудить ключевые направления сотрудничества в условиях изменений мировой экономики. В повестке — развитие логистики и промышленной кооперации, торгово-инвестиционные связи, финансовые и банковские механизмы, правовое регулирование, энергетика, фармацевтика, цифровые технологии и вопросы подготовки кадров.

В работе диалога примут участие представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и экспертного сообщества России и Индии. Среди заявленных участников — представители Правительства Москвы, Министерства экономического развития РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Фонда Росконгресс.

По итогам встречи ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам его дальнейшего развития.