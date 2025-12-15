На этой неделе Центробанк примет решение по ключевой ставке. Какой она будет и что беспокоит экономистов Оглавление От чего будет зависеть решение Центробанка по ключевой ставке 19 декабря Как изменится ключевая ставка Центробанка с 19 декабря 19 декабря Центробанк примет решение по ключевой ставке. На этот раз у экономистов нет однозначного прогноза, а ситуация на рынке складывается интригующая. От чего будет зависеть ключевая ставка и стоит ли ждать снижения? 14 декабря, 21:20 Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на 19 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

От чего будет зависеть решение Центробанка по ключевой ставке 19 декабря

По официальным данным Росстата, инфляция замедлилась до 6,6% и приблизилась к целевому диапазону ЦБ на 2025 год, а это 6,5 – 7%. Минэкономразвития также опубликовало позитивную статистику: экономический рост ускорился до 1,6 % в октябре против 0,9 % в сентябре. Также на решение по ставке повлияет укрепление рубля, которое создаёт дезинфляционный эффект, снижая цены импортных товаров. При этом рост инфляционных ожиданий населения требует сохранения жёсткой денежно-кредитной политики. На эти моменты обратил внимание аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— На ближайшем заседании совета директоров Банка России базовым сценарием для рынка остаётся аккуратное снижение ключевой ставки на 50 б.п. — до 16% годовых. Такой шаг выглядит взвешенным на фоне замедления инфляции и охлаждения кредитной активности, однако регулятор, скорее всего, сохранит сдержанную риторику. Речь идёт не о резком развороте денежно-кредитной политики, а о продолжении плавного и контролируемого цикла смягчения без попытки ускорить восстановление спроса административными мерами, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, для рынка индивидуального жилищного строительства даже такое умеренное снижение — прежде всего сигнал, а не мгновенное облегчение условий. Ставки по ипотеке на ИЖС и проектному финансированию традиционно реагируют медленно и остаются выше, чем в многоквартирном сегменте, из-за длительного инвестиционного цикла и повышенных рисков. Тем не менее сам факт движения ставки вниз способен частично оживить отложенный спрос и вернуть на рынок часть семей, откладывавших решение о строительстве дома. Устойчивый же рост ИЖС возможен только при формировании понятной траектории снижения ставок в 2026 году и дальнейшем удешевлении финансирования, а не за счёт разовых шагов регулятора.

— На ближайшем заседании Банк России, по моему прогнозу, с высокой вероятностью пойдёт на осторожное снижение ключевой ставки — примерно на 50 базисных пунктов, до уровня 16,0 %. Для такого шага сложилась благоприятная макросреда: текущие темпы инфляции заметно замедляются, а ценовое давление постепенно ослабевает, что позволяет регулятору начать аккуратную настройку денежно-кредитной политики без риска утраты контроля над инфляционными ожиданиями, — считает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

При этом решение, по его оценкам, вероятно, будет сопровождаться сдержанно-жёсткой риторикой. Снижение ставки не означает смену курса, а лишь точечную корректировку при сохранении ограничительных финансовых условий. Инфляционные риски по-прежнему сохраняются — это и бюджетные факторы, и напряжённость на рынке труда, и влияние валютного курса на цены. Поэтому дальнейшая траектория ставок будет зависеть от статистики: в базовом сценарии возможна серия плавных снижений в начале следующего года, однако при ухудшении данных регулятор может взять паузу.

Как изменится ключевая ставка Центробанка с 19 декабря

19 декабря совет директоров ЦБ РФ рассмотрит два сценария: либо снизить ключевую ставку на 0,5 – 1 пункт (до 16 – 15,5 %), либо оставить её на уровне 16,5 %. Такое мнение высказал Алексей Лоссан.

При этом, по его мнению, даже при снижении ключевой ставки банки могут продолжить повышение депозитных ставок, адаптируясь к новым условиям рынка. Повышение ставок по вкладам — ответ банков на волатильность. Кредитные организации активно привлекают депозиты, чтобы обеспечить ликвидность и накопить ресурсы для кредитования.

— Судя по тому, как развивалась ситуация в последние месяцы, решение о снижении ключевой ставки выглядит самым реалистичным вариантом. Инфляция постепенно отпускает, цены растут уже не так настойчиво — и экономика дышит чуть свободнее. На таком фоне мягкое снижение ставки — примерно до 16% — выглядит естественным продолжением того курса, который выстраивался весь год, — отметил член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

Он добавил, что рубль ведёт себя спокойнее, чем обычно в декабре. В такие периоды валютный рынок часто нервничает, но сейчас сильных колебаний нет. Это создаёт устойчивость, при которой снижение ставки не выглядит чем-то рискованным для ценовой стабильности. Когда валюта держится ровно, пространство для манёвра у регулятора становится шире.

— Есть ещё важная деталь: с января начинается повышение НДС. Для бизнеса это дополнительная нагрузка, и более мягкая ставка могла бы сгладить этот переход. Фактически это даёт компаниям чуть больше воздуха в момент, когда издержки всё равно вырастут. В такие периоды баланс между поддержкой экономики и контролем над инфляцией особенно чувствителен — и умеренное снижение ставки помогает этот баланс сохранить, — добавил Андрей Глушкин.

Снижение темпов роста цен — это результат жёсткой денежно-кредитной политики, которую ЦБ последовательно проводит с прошлого года. За несколько месяцев ставка снизилась с исторического максимума 21% до текущих 16,5 %. Цикл смягчения начался в июне, и регулятор не спешит — дважды снижал ставку на 100 базисных пунктов, дважды на 50. Сейчас средняя ставка на остаток года должна составить те же 16,5 %, что логически подразумевает возможность ещё одного шага вниз. Такое мнение высказал член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ думы Валерий Тумин.

При этом, по его словам, нельзя закрывать глаза на риски. Рынок труда по-прежнему перегрет, зарплаты растут, цены на нефть постепенно снижаются — всё это факторы, которые регулятор будет взвешивать до последнего момента.

— Снижение ставки ЦБ на 1–2% не решит сложившуюся экономическую ситуацию. МСП, чтобы выживать, нужно хотя бы 10%, — считает Артём Замараев, президент Национальной ассоциации операторов контейнерных складов (НАОКС).

Банк России крайне осторожно подходит к вопросу о снижении ключевой ставки. На это есть все основания: после заседания 24 октября 2025 года ЦБ опубликовал новый прогноз по ключевой ставке на следующий год. Регулятор считает, что её значения в наступающем году будут в пределах 13–15%. Это означает, что нам не следует ожидать существенного снижения «ключа» в декабре. Возможно, ЦБ ограничится снижением на 0,5 % или сохранит действующую ставку. Такое мнение высказала председатель комиссии по лабораторной диагностике московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

Авторы Нина Важдаева