Цискаридзе раскрыл имена исполнителей главных ролей в «Щелкунчике» в Кремле

Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят ведущие партии в новогоднем спектакле «Щелкунчик» на сцене Кремлёвского дворца. Об этом сообщил РИА «Новости» ректор академии Николай Цискаридзе.

«В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли — замечательные ребята», — сказал он.

Цискаридзе добавил, что талантливые артисты участвовали в постановке все годы обучения, и сейчас, на пороге их ухода из академии, он испытывает смешанные чувства гордости и сожаления.

«Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них всё сложилось», — добавил он.

Балет «Щелкунчик» традиционно остаётся главным новогодним спектаклем, а ажиотаж вокруг билетов на него сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного балета «Щелкунчик» на сцене Кремлёвского дворца дважды — 18 и 19 декабря.

Ранее Life.ru писал, что все декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Большом театре прошли с полным аншлагом. На официальном сайте не осталось билетов на все 18 запланированных спектаклей. Продажи стартовали 2 декабря, и к настоящему моменту был раскуплен последний доступный блок. Единичные возвратные билеты на другие даты исчезают с сайта практически мгновенно.