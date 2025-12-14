Йо-хо-хо и пачка уголовных дел. Итоги недели, которую Запад посвятил воровству и пиратству Публицист и аналитик Александр Роджерс — о конце эпохи притворства законностью. Подробный разбор недели, когда европейские чиновники изобретали схемы конфискации, а американский флот грабил нефтяные танкеры. 13 декабря, 21:23 Три уголовных плана ЕС и пиратские рейды США — неделя международного беспредела. Обложка © Chat GPT

Когда я пишу дайджесты событий за неделю, то стараюсь не просто перечислять новости, а делать тематические подборки. Которые бы в совокупности отображали бы настроения недели или её направленность.

В данном случае предлагаю поизучать уголовный кодекс в картинках. Вернее, на примерах действий западных политиков и целых стран.

Евросоюз в лице Урсулы фон дер Гитлер на этой неделе выкатил последовательно сразу несколько планов (надёжных, как швейцарские часы), как украсть российские активы. Как начала креативить в понедельник, так всю неделю её было не остановить. Вот их мы последовательно и разберём.

Итак, план первый. Отобрать российские активы и дать их в долг (в кредит, а не безвозмездно, как мечтают слабоумные с территории между людьми и Польшей) нацистам. Тут всё просто. Это называется «воровство».

План второй. Подговорить Тарасика, чтобы он напал на нас и получил в бубен, а потом заявить, что российские активы конфискуются на лечение Тарасика. Это называется «мошенничество».

План третий. Заявить, что российские активы они нам не отдадут никогда, если мы не заплатим выкуп (зачёркнуто, но плохо) репарации Украине. Это называется «шантаж».

Это как если бы кто-то взял в заложники детей Урсулы и потребовал, чтобы она вернула украденные на вакцинах миллиарды в казну Евросоюза. Хотя это было бы почти справедливо, поскольку собственность Урсулы на эти миллиарды незаконна (за исключением того, что детей нельзя брать в заложники).

Фантазию Урсулы было не остановить. Только юристы на каждый из этих планов отвечали: «Так нельзя». Только окопавшиеся и обложившиеся решениями своего парламента бельгийцы отвечали: «Мы не будем этого делать». Только ЕЦБ на все эти «гениальные» планы отвечал: «Мы это не поддержим».

По ходу и Германия, и британские банкиры отказались воровать российские активы на своей территории. Бриты логично решили, что личные долги Стармера перед Украиной они оплачивать не обязаны.

Но на этом уголовка в международных масштабах не закончилась. Урсула не единственная воровка в «райском саду».

Параллельно продолжились террористические атаки на нефтяные танкеры — одна в Чёрном море, где укротеррористы атаковали дронами африканское судно, и возле берегов Западной Африки, где аналогичную атаку осуществили, судя по всему, французы (также известные пираты). Это называется «терроризм».

И у нас есть пополнение в списке. Если раньше ВМФ США атаковали беззащитные рыбацкие лодки из Венесуэлы, Колумбии и Эквадора — что называется «военное преступление» и «немотивированное убийство», — то теперь они ещё и захватили нефтяной танкер, который перевозил нефть из Венесуэлы на Кубу.

И радостный Донни похвастался, что «мы получили нефть» (ви гат ойл). Точно это же он говорил в прошлый раз, когда американские бандиты захватили месторождения сирийской нефти и стали их грабить. Захват чужих судов с целью грабежа — это «пиратство».

Причём обоснование грабежа нефти просто «звёздное»: таким образом США якобы борются с наркотрафиком. Поясняю подробнее: препарат, от которого гибнут американские наркоманы, легально производится в Мексике из индийских и китайских прекурсоров (тоже легальных) на итальянском оборудовании, принадлежащем американским фармкомпаниям. Легально же завозится в США и продаётся по рецептам, выдаваемым коррумпированными американскими врачами (двадцать долларов за рецепт). А виноваты в этом Венесуэла и Мадуро, у которых нужно воровать нефть.

Если вы ищете в этом дурдоме хотя бы зачатки логики и не можете найти — вы такие не одни. Но пиратству обоснования не нужны. Как когда-то объяснял в лекции Кибердед, «международное право» зародилось как обоснование, почему французы могут грабить голландские корабли, перевозящие китайский фарфор (потому что очень хочется, вот почему!). Так что ничего нового.

Кстати, если посчитать с калькулятором, то такой вид пиратства крайне неэффективен. Гонять целую АУГ и свыше 15 тысяч одних только морпехов, чтобы стырить танкер с нефтью, — никак не окупается. Только если не происходит любимая схема Трампа — приватизация прибыли при национализации расходов (то есть деньги от продажи получит сам Трамп, а расходы на флот пойдут из налогов американцев).

Ах да! Вы, вероятно, пропустили очередную сказочную историю о том, как нобелевская лауреатка по неоколониализму Корина Мачадо «сбегала из Венесуэлы на рыбацкой лодке, меняя парики и автомобили» (Ленин, пробирающийся в Смольный в октябре, — жалкий аматор). Самое главное, что все рыбацкие лодки топит героический (нет) американский флот, а её почему-то не утопил.

Но в Норвегию на вручение Нобелевки Мачадо всё равно не успела. И там вместо неё выступала её дочечка (от осинки не родятся апельсинки, что мы видим на примере семейства наших оппозиционеров). Рассказывавшая о «прекрасной демократической Венесуэле, которую мы потеряли» (она, правда, родилась уже после этого, но ведь лучше всего об ужасах СССР знают люди, родившиеся после 1991 года).

Я во время этой речи пытался не убить себя фейспалмами. Ибо там перл на перле. Начиная с того, что президент Перес, который был до Чавеса, использовал армию для разгона мирных демонстраций (образцовый демократ, что я понимаю) и получил импичмент за коррупцию (ну демократ же!). И заканчивая тем, что «свобода покинула Венесуэлу в 1992 году», а Чавес пришёл к власти только в 1998-м. Я вам урок правильной демократической истории даду, даду!

Настоящий демократический патриот Венесуэлы должен радоваться, что США воруют её нефть и убивают её рыбаков (и Мачадо открыто этому радуется и всячески одобряет). А мы, вата, ничего не понимаем.

В общем, мы входим в эпоху, когда остатки имитации законности покидают Запад и он открывает всем свои настоящие лица — лица воров, бандитов, грабителей, наркоторговцев и пиратов.

Если мы вдруг решим отвечать им зеркально, то — «Йо-хо-хо!» — у нас есть один Роджерс, всегда готовый принять каперский патент и поднять профильный флаг. Имейте это в виду.

Капитан Роджерс, якорь им в бухту!

