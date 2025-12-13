В Москве состоялась церемония вручения Национальной премии Дзена «Люди слова», где награды получили ведущие российские СМИ и представители медиасферы. В индивидуальной номинации «Журналист года» лауреатом стал Александр Юнашев. Сам он находился в Ашхабаде, куда совершал государственный визит президент России Владимир Путин, поэтому награду получила шеф-редактор Telegram-канала «Юнашев LIVE» Юлия Михеева (Цой).

Александр Юнашев признан «журналистом года» на премии Дзена в Москве. Видео © Life.ru

«В настоящее время политическая, да и практически любая журналистика — это не тот жанр, который привлекает массового читателя, если не спекулировать. И многие журналисты, к сожалению, в угоду платформам то здесь что-то приукрасят, там что-то недоговорят, здесь что-то придумают. Хочется поблагодарить Дзен за то, что он позволяет предлагать людям качественную журналистику без прикрас, без лишних слов. Только факты и только конкретные мысли», — сказал Юнашев в своём видеобращении.

Церемония награждения прошла 12 декабря в столичном кинотеатре «Художественный». Премией Дзена были отмечены медиа и журналисты, которые, по оценке организаторов, служат ориентиром в информационном пространстве для миллионов россиян. Также Юнашев отметил в своём Telegram-канале, что он был приятно удивлён, и поблагодарил за такую высокую оценку.