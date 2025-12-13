Итальянский модный дом зарегистрировал в России два товарных знака
Обложка © ТАСС / Zuma
Итальянский модный дом Fendi, входящий в холдинг LVMH, зарегистрировал в России два новых товарных знака. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Компания подала соответствующие заявки 29 ноября 2024 года непосредственно из Италии. Речь идёт о регистрации названия «Baguette Roma» и изображения с повторяющимся фирменным логотипом бренда.
Товарный знак с логотипом Fendi был зарегистрирован по широкому спектру категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него вошли парфюмерия, ювелирные изделия, сумки, одежда и обувь. Название «Baguette Roma» защитили по классу, который включает в себя кожгалантерею и сумки. Это указывает на планы бренда по защите своей интеллектуальной собственности на российском рынке.
