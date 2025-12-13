Пару бьюти-блогеров Целесте задержали в Москве за клевету

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для супругов-блогеров Арси и Алекса Целесте (ранее — Алексей и Алёна Фроловы), Они обвиняются по статье о клевете в связи с публикациями о продукции бренда «Космомедика», сообщила пресс-служба столичных судов.

Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Представитель следствия на заседании настаивал на самой строгой мере в виде домашнего ареста. Суд, однако, избрал более мягкую меру пресечения. В отношении Арси и Алекса Целесте был установлен запрет на определённые действия на период следствия. Супругам может грозить штраф или до 160 часов исправительных работ.

Прежде арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск компании о взыскании с блогеров 5 миллионов рублей за репутационный ущерб. Основанием стали видеоролики, в которых супруги утверждали, что косметика бренда содержит вредные токсичные консерванты, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Адвокат компании Марина Дубровская заявила, что «Космомедика» готова судиться и защищать свои права любыми законными способами. Сама Арси Целесте полностью опровергала предъявленные обвинения и говорила о намерении отстаивать свою позицию в суде.

