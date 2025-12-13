Путин в Индии
Регион
13 декабря, 13:30

Водонаева жёстко поставила на место хейтеров Рудовой после отказа любить альфонсов

Алёна Водонаева и Наталья Рудова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva, rudovanata

Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала травлю актрисы Натальи Рудовой в соцсетях после слов, что ищет для отношений молодого, красивого и зарабатывающего не меньше неё парня, а не альфонса. К хейтерам она обратилась в своём Telegram-канале.

«Кого, по мнению лохов-критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала? «Васю в дырявых трусах»? — задалась вопросом Водонаева.

Она подчеркнула, что мужчина и женщина в паре должны соответствовать друг другу. Она выразила возмущение поведением хейтеров и заявила, что нет ничего зазорного в том, что самодостаточные и красивые девушки ищут себе достойного спутника жизни, который будет им соответствовать.

Ранее Ксения Бородина выступила в защиту певицы Ларисы Долиной, подвергшейся массовой критике в соцсетях из-за скандала с продажей квартиры. Она призвала прекратить травлю артистки, чтобы не довести её до серьёзных проблем со здоровьем. Бородина подчеркнула, что хотя Долина и допустила ошибку, хейтеры не должны доводить её до критического состояния.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
