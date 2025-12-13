Рейс Red Wings из Екатеринбурга экстренно сел в Омске из-за неполадки

Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Екатеринбург — Горно-Алтайск, совершил незапланированную посадку в Омске из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Экипаж авиалайнера принял решение совершить посадку в аэропорту Омска из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы», — говорится в сообщении.

В Red Wings добавили, что пассажирам предоставят питание, напитки и разместят их в гостинице. Представители компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к задержке и подчеркнули, что безопасность является абсолютным приоритетом авиакомпании.