Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

13 декабря, 13:59

Рейс Red Wings из Екатеринбурга экстренно сел в Омске из-за неполадки

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Екатеринбург — Горно-Алтайск, совершил незапланированную посадку в Омске из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Экипаж авиалайнера принял решение совершить посадку в аэропорту Омска из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы», — говорится в сообщении.

В Red Wings добавили, что пассажирам предоставят питание, напитки и разместят их в гостинице. Представители компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к задержке и подчеркнули, что безопасность является абсолютным приоритетом авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, вечером 3 декабря подал сигнал бедствия над Подмосковьем. В течение часа Boeing 777-200 летал кругами в районе Ступино, вырабатывая топливо. Позднее стало известно, что причиной возврата в аэропорт было возгорание двигателя из-за перегрева генератора.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
