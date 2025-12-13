Российская ПВО сбила две воздушные цели ВСУ над Севастополем

В Севастополе российские военные отбили атаку ВСУ, сбив две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Спасательная служба города подтвердила, что гражданские объекты не пострадали, работа служб обеспечения безопасности продолжается.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка с тяжёлыми минно-взрывными ранениями, полученными в результате атаки ВСУ на Севастополь 30 ноября, была доставлена для лечения в Москву. Ребёнок находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и транспортировался спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф.