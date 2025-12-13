Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 18:49

Российская ПВО сбила две воздушные цели ВСУ над Севастополем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey 69

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey 69

В Севастополе российские военные отбили атаку ВСУ, сбив две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Спасательная служба города подтвердила, что гражданские объекты не пострадали, работа служб обеспечения безопасности продолжается.

В Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели
В Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка с тяжёлыми минно-взрывными ранениями, полученными в результате атаки ВСУ на Севастополь 30 ноября, была доставлена для лечения в Москву. Ребёнок находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и транспортировался спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar