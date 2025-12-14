Россия и Израиль ведут переговоры о передаче Александровского подворья

Израиль и РФ ведут переговоры по поводу возможной передачи Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на источник.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, рядом с Храмом Гроба Господня. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, а комплекс зданий возведён Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

По данным источников, вопросы права собственности на подворье обсуждаются уже долгое время — споры начались после революции 1917 года. Контакты между Россией и Израилем по возможности передачи комплекса продолжаются, и решение может быть принято в подходящий политический момент.

Ранее сообщалось, что представители российского Фонда Андрея Первозванного прибыли в Иерусалим за Благодатным огнём в Страстную пятницу, 18 апреля. Делегация посетила храм Гроба Господня, где ожидалось схождение огня, а также другие святые места Старого города. Отмечалось, что участники поездки побывали на Александровском подворье и внутри Кувуклии — часовни в храме Гроба Господня, где происходит схождение Благодатного огня.