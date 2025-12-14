Путин в Индии
14 декабря, 09:38

В Петербурге прошёл первый в России фестиваль вертикального кино и видео с морской тематикой

Обложка © Life.ru

В Петербурге вручили первые в России награды за вертикальное кино на морскую тему — «золотые якоря». Фестиваль, собравший 500 участников от 14 лет, прошёл в Морской технической академии имени адмирала Сенявина.

Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Идея проекта, как рассказала его руководитель Екатерина Лаврентьева, родилась спонтанно. Она предложила её после того, как сама задумалась об этом, и вместе с командой заметила, что вертикальный формат молодёжи ближе и интереснее. Директор академии Виктор Никитин пояснил, что цель — придать стихийной съёмке на смартфон цивилизованные рамки. Жюри под председательством актёра Андрея Носкова оценивало короткие ролики, а в отдельной номинации — видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В рамках фестиваля также открылась выставка фарфоровых скульптур «Ковчег адмиралов», посвящённая 330-летию ВМФ России и героям войны.

Ранее Елизавета Боярская раскрыла причину заморозки карьеры в кино. Заслуженная артистка РФ возобновила работу над кинопроектами после полуторагодичного творческого отпуска, связанного с эмоциональным истощением.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
