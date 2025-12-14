В Петербурге прошёл первый в России фестиваль вертикального кино и видео с морской тематикой

В Петербурге вручили первые в России награды за вертикальное кино на морскую тему — «золотые якоря». Фестиваль, собравший 500 участников от 14 лет, прошёл в Морской технической академии имени адмирала Сенявина.

Идея проекта, как рассказала его руководитель Екатерина Лаврентьева, родилась спонтанно. Она предложила её после того, как сама задумалась об этом, и вместе с командой заметила, что вертикальный формат молодёжи ближе и интереснее. Директор академии Виктор Никитин пояснил, что цель — придать стихийной съёмке на смартфон цивилизованные рамки. Жюри под председательством актёра Андрея Носкова оценивало короткие ролики, а в отдельной номинации — видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.