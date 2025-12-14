Лев выжил после удара беспилотника по зоопарку в Запорожье

Лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. Животное уже ходит, сообщил хозяин зверинца Александр Пылышенко.

«Лев вчера (в субботу. — Прим. Life.ru) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришёл в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем всё возможное, чтобы его вылечить — решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведём лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», — рассказал Пылышенко.

Дрон нанёс удар по верхней части вольера с хищниками. Владелец зоопарка уточнил, что БПЛА упал на решётки, вызвав взрыв, который разрушил два вольера и наружные стены, оставив территорию без внешнего ограждения. Дом для обезьян полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов нуждаются в срочном ремонте.

Ранее сообщалось, что умер лев, раненый осколками во время атаки украинских беспилотников на зоопарк в Запорожской области. Это первый случай, когда удар пришёлся непосредственно по территории самого центра, хотя атаки вблизи него случались и раньше.