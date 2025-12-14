Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:21

Лев выжил после удара беспилотника по зоопарку в Запорожье

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. Животное уже ходит, сообщил хозяин зверинца Александр Пылышенко.

«Лев вчера (в субботу. — Прим. Life.ru) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришёл в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем всё возможное, чтобы его вылечить — решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведём лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», — рассказал Пылышенко.

Дрон нанёс удар по верхней части вольера с хищниками. Владелец зоопарка уточнил, что БПЛА упал на решётки, вызвав взрыв, который разрушил два вольера и наружные стены, оставив территорию без внешнего ограждения. Дом для обезьян полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов нуждаются в срочном ремонте.

Ростовский Южный парк птиц поможет пострадавшему от ВСУ зоопарку в Запорожье
Ростовский Южный парк птиц поможет пострадавшему от ВСУ зоопарку в Запорожье

Ранее сообщалось, что умер лев, раненый осколками во время атаки украинских беспилотников на зоопарк в Запорожской области. Это первый случай, когда удар пришёлся непосредственно по территории самого центра, хотя атаки вблизи него случались и раньше.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar