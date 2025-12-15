Россия и США
Регион
15 декабря, 03:13

Самолёт JetBlue едва не столкнулся с заправщиком ВВС США возле Венесуэлы

Обложка © Unsplash / Matt Boucher

Самолёт американской компании JetBlue, следующий рейсом Кюрасао — Нью-Йорк, едва не столкнулся с самолётом-заправщиком ВВС США недалеко от Венесуэлы. Пилот обвинил военных в преграждении пути, сообщает CNN.

«Прямо перед нами, в 5 милях, может быть, в 2 или 3 милях, — пролетел самолёт-заправщик ВВС США, и он был на той же высоте, что и мы. Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории. <...> У них не включен транспондер, это возмутительно», — заявил пилот JetBlue в разговоре с диспетчером.

Инцидент произошёл на фоне активизации операций США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне и усиления давления на правительство Венесуэлы. Представитель JetBlue Дерек Домбровски заявил, что компания уведомила федеральные органы и будет участвовать в расследовании. Пентагон перенаправил запрос Associated Press в ВВС США, которые пока не предоставили комментариев.

Лукашенко предупредил, что Венесуэла может обернуться новым Вьетнамом для США
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. По его словам, речь идёт об операциях против «ужасных людей» в государствах Латинской Америки, включая Колумбию, где, как отметил Трамп, развёрнуто масштабное производство наркотиков. Республиканец предупредил, что вскоре аналогичные действия будут перенесены и на сушу.

