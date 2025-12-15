12 муниципалитетов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Ростов-на-Дону, Каменск, Новошахтинск и девять районов Ростовской области ночью подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале, уточнив, что пострадали частные дома и два автомобиля, один из которых загорелся, его хозяин получил ожог руки.

«Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. <...> На ул. Всесоюзной повреждения получила кровля частного дома», — написал он.

По информации губернатора, пожарные прибыли оперативно и локализовали возгорание. В остальных населённых пунктах отмечены повреждения частных строений и техники. Власти продолжают оценку ущерба и принимают меры для предотвращения новых инцидентов.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны Москвы сбили несколько 15-й украинский беспилотник на подлёте к столице. Мэр города Сергей Собянин отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Жители подмосковных районов, включая Истрино, Каширу и Коломну, слышали серию громких взрывов, что подтверждает активное использование БПЛА в районе Москвы.