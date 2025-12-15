Россия и США
15 декабря, 08:37

После падения БПЛА в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону введён режим ЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В Ростове-на-Дону объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

«Специалисты-взрывотехники завершили работы на месте происшествия», — написал он.

Власти организуют работу оперативного штаба и специальных комиссий для оценки повреждений. Оперативный штаб по приёму заявлений от жителей пострадавших домов для получения компенсаций разместится в администрации Железнодорожного района по адресу проспект Стачки, 42.

Напомним, что над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях или иных последствиях на земле уточняется.

