Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 09:28

Аудит выявил спонсорство умершего Элвиса Пресли для мигрантов в США

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Умерший певец Элвис Пресли оказался в списке спонсоров, которые помогали мигрантам легально приехать в Америку. Об этом рассказала газета Washington Times со ссылкой на отчёт американских проверяющих.

Программы, которые изучали аудиторы, были созданы, чтобы снизить поток нелегальных пересечений на границе. Они позволяли мигрантам приехать в США, если у них был человек, который за них поручался и обещал финансовую поддержку.

Во время проверки выяснилось, что кроме Пресли, который умер в 1977 году, спонсорами числились ещё больше тысячи человек, которые уже были мертвы на момент подачи заявок. Также одного из спонсоров, дважды судимого за детскую порнографию, утвердили для помощи ребёнку-мигранту.

Издание не уточняет, для кого именно поручителем был указан знаменитый певец. Все эти программы для мигрантов были закрыты новой администрацией в январе 2025 года.

В США мигрантам предложили вернуться на родину за бесплатный перелёт и $1000
В США мигрантам предложили вернуться на родину за бесплатный перелёт и $1000

Ранее в США нашли новый способ ускорить депортацию нелегальных мигрантов. Администрация Трампа решила построить палаточный лагерь на 5 тысяч мест. Чиновники определили дефицит мест для содержания как основное препятствие для увеличения скорости выдворения. Цель Белого дома — обеспечить до 100 000 койко-мест к концу 2025 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Элвис Пресли
  • США
  • мигранты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar