Аудит выявил спонсорство умершего Элвиса Пресли для мигрантов в США

Умерший певец Элвис Пресли оказался в списке спонсоров, которые помогали мигрантам легально приехать в Америку. Об этом рассказала газета Washington Times со ссылкой на отчёт американских проверяющих.

Программы, которые изучали аудиторы, были созданы, чтобы снизить поток нелегальных пересечений на границе. Они позволяли мигрантам приехать в США, если у них был человек, который за них поручался и обещал финансовую поддержку.

Во время проверки выяснилось, что кроме Пресли, который умер в 1977 году, спонсорами числились ещё больше тысячи человек, которые уже были мертвы на момент подачи заявок. Также одного из спонсоров, дважды судимого за детскую порнографию, утвердили для помощи ребёнку-мигранту.

Издание не уточняет, для кого именно поручителем был указан знаменитый певец. Все эти программы для мигрантов были закрыты новой администрацией в январе 2025 года.

Ранее в США нашли новый способ ускорить депортацию нелегальных мигрантов. Администрация Трампа решила построить палаточный лагерь на 5 тысяч мест. Чиновники определили дефицит мест для содержания как основное препятствие для увеличения скорости выдворения. Цель Белого дома — обеспечить до 100 000 койко-мест к концу 2025 года.