15 декабря, 09:30

Российская теннисистка Кудерметова сменила спортивное гражданство

Полина Кудерметова. Обложка © ТАСС / Zuma / Laurent Lairys

Российская теннисистка Полина Кудерметова теперь будет представлять Узбекистан. Изменение гражданства подтверждается данными в её профиле на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Согласно данным профиля, 22-летняя теннисистка из Москвы представляет Узбекистан. В текущем рейтинге WTA она занимает 104-ю позицию. Пик её карьеры пришёлся на апрель 2025 года, когда она достигла 54-го места. Её сестра, Вероника Кудерметова, находится на 30-й строчке мирового рейтинга.

А ранее в парном разряде в финал WTA вышел российско-бельгийский дуэт Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс, победив в полуфинале Тейлор Таунсенд и Катерину Синякову. По итогам матча российская пара одержала победу.

Мария Любицкая
