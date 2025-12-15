Видео из Чечни: Пациенты под капельницами поднялись в знак уважения к старшему

В одной из больниц Чечни пациенты, находившиеся под капельницами, одновременно поднялись со своих мест, когда в коридор вошёл пожилой мужчина. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как несколько мужчин сидят в креслах в процедурной зоне. После появления пожилого человека все пациенты встают, несмотря на подключённые капельницы, и приветствуют его. По информации канала, таким образом мужчины выразили уважение к старшему.

Видео © Telegram-канал Mash Gor

Ролик быстро разошёлся в соцсетях и вызвал активное обсуждение среди пользователей.

В традиционной культуре народов Кавказа, в том числе в Чечне, уважение к старшим считается одной из базовых норм общественного поведения. Старшие по возрасту пользуются особым почётом, их принято приветствовать стоя, уступать им место и проявлять внимание независимо от обстоятельств. Эти правила действуют как в семейной среде, так и в общественных местах — от домов и учебных заведений до учреждений здравоохранения.