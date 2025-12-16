Солярий, стоматолог и мюсли: Life.ru изучил госзакупки и выяснил, как регионы готовятся к Году лошади Оглавление Лошадь как «инвентарь» в документах Конь «новый, не восстановлен, без замены частей, без вредных привычек» Солярий, мюсли и стоматолог: визит за 1 млн рублей Надувная лошадь и раскраски за миллионы 2026 год пройдёт под знаком Огненной Лошади. Life.ru выяснил, каких лошадей покупают в российских регионах и какие необычные условия для них готовы создать. 15 декабря, 21:20 Солярий и стоматолог: на что тратят миллионы для лошадей в России. Обложка © Gemini

Благодаря увлечению гороскопами в общественном сознании в России довольно легко закрепились символы из китайской системы летоисчисления, и в быту многие граждане страны теперь обращают на них внимание. Большинство россиян знают, кто они по восточному гороскопу, и как минимум часть из них интересуются: Тигры, Кролики или Собаки люди из их окружения.

Как известно, следующий год по китайскому календарю — год Лошади. Life.ru изучил госзакупки, связанные с этим животным, и выяснил ряд интересных и даже курьёзных деталей.

Лошадь как «инвентарь» в документах

Под конец 2025 года — Зелёной Деревянной Змеи — были размещены заявки на приобретение, пожалуй, дюжины табунов. Размещённые тендеры приходятся на Татарстан, Башкирию, Республику Коми, Пермский край, Ярославскую, Челябинскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Санкт-Петербург и Москву.

Столица лидирует по количеству голов в одном тендере — сразу 40 лошадей на сумму 20 млн рублей — по 500 тысяч рублей за единицу. Забавно, столичные чиновники измеряют их количество в штуках. Зачем им столько копытных в проекте контракта — не поясняется.

За 7 млн рублей ищут идеального коня для Петербурга. Фото © ТАСС / Александр Погожев

В Ханты-Мансийской спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту «Мустанг» спортивных лошадей в тендерной документации называют инвентарём. Учреждение закупает их по цене 305 тысяч рублей за голову. А в прошлом году школа «Мустанг» покупала коня для конкура за 12 млн рублей. Причём дорогое животное в документации тоже именовали как «инвентарь».

А под Новый год Оренбургский природный заповедник отправил в Хакасию целый табун из 10 диких лошадей Пржевальского. В ноябре между регионами курсировал самолёт с животными. На их доставку коллегам руководство Оренбургского заповедника потратило 12,3 млн рублей. Настоящий царский подарок.

Конь «новый, не восстановлен, без замены частей, без вредных привычек»

Цены на копытных в 2025 году колеблются в вилке 130 тысяч – 7 млн рублей. Дешевле всего товар оценили в Республике Коми — в Усть-Ухтинском конноспортивном центре «Фортуна». Самого дорогого коня за бюджетные деньги в 2025 году готовы купить в Санкт-Петербурге — для спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

Причём требования к жеребцу за 7 млн рублей, судя по тексту техзадания, жёсткие. Похоже, администрация учреждения желает приобрести коня как минимум непьющего и некурящего: «Должна быть добронравной, без вредных привычек, с уравновешенной психикой, иметь желание сотрудничать с человеком. Должна быть безопасной для людей и других животных. Социализарована. Отсутствие вредных привычек — обязательно».

Дальше про животину совсем странно: «Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)». За этим должен будет проследить ветврач минимум за месяц до продажи. Если недостатки вскроются, согласно контракту поставщик обязан забрать животное обратно.

Солярий, мюсли и стоматолог: визит за 1 млн рублей

Более 1,6 млн рублей готова потратить школа олимпийского резерва по конному спорту в Санкт-Петербурге на мюсли для лошадей. Впрочем, по составу они заметно отличаются от тех, что едят люди. Они предназначены для наращивания мышечной массы спортивных лошадей.

Мюсли для лошадей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anakondasp

Дирекция государственных закупок Краснодарского края приобретает комфортный грузовой фургон для перевозки 7 лошадей с начальной стоимостью 48,2 млн рублей. Исходя из заявки сложно понять, о каком именно коневозе идёт речь, однако Life.ru промониторил рынок подобных транспортных средств и выяснил, что самые дорогие модели люкс-класса (Böckmann, Cheval Liberté) в комплекте с премиальным тягачом Mercedes Actros или Volvo FM стоят от 20 до 40 млн рублей.

В Тюменской области за 700 тысяч рублей закупили солярий для лошадей. Установка мощностью 4,2 кВт состоит из 16 инфракрасных ламп мощностью 250 Вт и 8 регулируемых вентиляторов. Оказывается, тепловые ванны для копытных используются широко — дальновидные владельцы животных таким образом стимулируют у питомцев синтез витамина D и в целом поддерживают их здоровье.

Солярий для лошадей. Фото © ТАСС / Анатолий Струнин

В 1 млн рублей обошлись услуги стоматолога для лошадей спортивной школе олимпийского резерва «Белка» в подмосковных Котельниках. Услуга уже оплачена, но работы проведут лишь в конце января. За эти деньги осмотрят 35 животных, сделают рентген-снимки зубов, удалят молочные зубы молодняку, проведут коррекцию и балансировку коренных, кроме того, в стоимость входят анестезия и сам визит профильных специалистов.

Надувная лошадь и раскраски за миллионы

В Магнитогорске к году Лошади откроют спортивную площадку, где будет круглогодично работать прокат лошадей, снаряжения и прочего инвентаря для наездников, осуществлять работу тренерский состав. Для этого здесь построят два манежа — открытый и крытый отапливаемый, раздевалки, душевые и классы для теоретической подготовки. Цена лота — 13,8 млн рублей.

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке Москвы готовятся проводить интерактивные экскурсии, в процессе которых гости будут красками расписывать деревянных лошадок. За изготовление творческих наборов для раскраски администрация парка готова выложить 15 млн рублей.

В Вологде к году Лошади за 118 тысяч рублей наконец починят карусель «Лошадки» в Кремлёвском саду, а в Новосибирской области за 106 тысяч надуют большую фигуру лошади, которую установят в центре посёлка Линёво Искитимского района.

Авторы Евгений Кузнецов