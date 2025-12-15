Медсестру в Кабардино-Балкарии осудили за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек

Медсестра в Кабардино-Балкарии приговорена к четырём годам колонии за халатность, повлёкшую заражение более 70 человек ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы КБР.

В частном санатории Нальчика, где работала осужденная, в течение года не соблюдались базовые санитарные нормы: медицинские инструменты не стерилизовались должным образом, а одноразовые материалы использовались повторно. В результате 71 человек заразился острым гепатитом С, а ещё пять пациентов получили ВИЧ-инфекцию.

Уголовные дела против руководства санатория были закрыты из-за истечения сроков давности. Лицензия учреждения на медицинскую деятельность аннулирована.

Ранее сообщалось, что в России заражено ВИЧ-инфекцией около 1 миллиона 250 тысяч человек, что составляет более 1% населения, или каждого сотого гражданина. По данным РАН, ежегодно вирус поражает около 50 тысяч соотечественников. Эпидемия погубила уже 40 млн человек во всем мире — это больше, чем смертность от испанки и ковида.