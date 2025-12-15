Москалькова: С Украины во вторник вернутся 15 россиян в рамках гуманитарной миссии

Во вторник, 16 декабря, с территории Украины в Россию вернутся 15 российских граждан. Одновременно 15 человек смогут вернуться к своим близким на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Уже завтра 22 семьи, 30 человек, вновь обретут друг друга. 15 – возвращаются в Россию, 15 – на Украину. <...> От всей души благодарю Международный Комитет Красного Креста — за нейтральность, гуманизм и неизменную преданность делу воссоединения семей», — написала Москалькова в своём телеграм-канале.

Омбудсмен отметила, что несмотря на сложную обстановку, все органы государственной власти активно участвуют в реализации гуманитарной миссии. По её словам, переговоры с украинской стороной по обмену граждан велись почти полгода.

Ранее Москалькова заявляла, что украинская сторона до сих пор не предоставила обещанных списков детей, якобы незаконно вывезенных в РФ. Она подчеркнула, что Россия спасала детей из зоны боевых действий, и практически все, чьи родители заявили о нахождении ребёнка в России, были возвращены.