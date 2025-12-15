Платформа MAX добавила режим «Семейная защита»

Национальная платформа MAX запустила новый режим «Семейная защита», который позволяет ограничить контакты и контент для близких пользователей и снизить риски столкновения с мошенниками, спамом и нежелательной информацией. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Режим представляет собой набор дополнительных настроек приватности в профиле MAX. Он предназначен для защиты детей, пожилых родственников и других членов семьи. Для его активации необходимо обновить приложение.

Пользователь, создавший «Семейную защиту», может управлять тем, кто имеет право писать сообщения, звонить или добавлять защищаемого пользователя в чаты, а также определять, какой контент ему будет доступен. Подключить к режиму можно только людей, которые находятся в списке контактов.

Для настройки функции нужно зайти в раздел «Приватность», выбрать пункт «Семейная защита» и создать защиту, после чего отправить другому пользователю специальный код. Подключение происходит через ввод шестизначного кода, который действует в течение десяти минут и может быть использован только один раз. После этого создатель режима увидит список всех присоединившихся пользователей.

В MAX отмечают, что новый инструмент стал частью комплекса мер по повышению безопасности аудитории платформы.