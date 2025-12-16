Петербург ищет коня за 7 млн — «без вредных привычек», нового, без замены частей

Санкт-Петербургская спортшкола олимпийского резерва готова купить лошадь за 7 млн рублей, причём в техзадании указаны необычные требования — включая «отсутствие вредных привычек», сообщает Life.ru.

По данным Life.ru, в 2025 году цены в госзакупках на лошадей колеблются от 130 тысяч до 7 млн рублей, и максимальная планка заявлена именно в Петербурге. Издание приводит фрагменты требований: животное должно быть добронравным, с уравновешенной психикой, социализированным и «без вредных привычек», а также «безопасным для людей и других животных».

Отдельно в документации указано, что «товар» должен быть новым и не восстановленным, без замены частей и без «восстановления потребительских свойств», а ветврач должен наблюдать животное минимум месяц до продажи. Если выявятся недостатки, поставщик обязан забрать лошадь обратно.

2026 год пройдёт под знаком Огненной Лошади. Life.ru выяснил, каких лошадей покупают в российских регионах и какие необычные условия для них готовы создать. Подробнее — в материале Life.ru.