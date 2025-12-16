Мюсли, солярии и стоматологи: Регионы тратят миллионы на «комфорт» лошадей

Life.ru, изучив сайт госзакупок, обнаружил контракты на мюсли, солярий и услуги стоматолога — и всё это предназначено для лошадей. Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту в Санкт-Петербурге готова потратить более 1,6 млн рублей на специальные мюсли для спортивных лошадей — в материале отмечается, что корм предназначен для набора мышечной массы.

Ещё один пример из подборки издания — закупка в Тюменской области: солярий для лошадей стоимостью 700 тысяч рублей. Life.ru уточняет характеристики установки: мощность 4,2 кВт, 16 инфракрасных ламп по 250 Вт и восемь регулируемых вентиляторов.

Также Life.ru приводит данные о закупке услуг стоматолога для лошадей: спортивная школа олимпийского резерва «Белка» в подмосковных Котельниках оплатила работы на 1 млн рублей. По информации издания, услуги включают осмотр 35 животных, рентген-снимки зубов, удаление молочных зубов молодняку, коррекцию и балансировку коренных зубов, а также анестезию и выезд специалистов; работы планируются к концу января.

Как известно, следующий год по китайскому календарю — год Лошади. Life.ru изучил госзакупки, связанные с этим животным, и выяснил ряд интересных и даже курьёзных деталей. Подробнее — в материале Life.ru.