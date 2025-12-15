МИЦ «Известия» стал «Медиахолдингом года» по итогам премии Дзена

МИЦ «Известия» победил в номинации «Медиахолдинг года» на церемонии вручения Национальной Премии Дзена –– «Люди слова». Церемония была посвящена итогам работы российских медиа за год и прошла 12 декабря в кинотеатре Художественный.

По данным за 2025 год, совокупная месячная аудитория интернет-ресурсов холдинга превышает 100 млн пользователей. На платформе «Дзен» на проекты МИЦ «Известия» подписано более 3,5 млн человек. Показатели зафиксированы и в профильных рейтингах. С 2017 года «Известия» занимают первое место по цитируемости среди печатных СМИ согласно данным Медиалогия. Кроме того, по статистике Liveinternet.ru МИЦ «Известия» вошёл в тройку лидеров рейтинга «Топ-30. Новости и СМИ», заняв вторую позицию по итогам ноября.

Ранее телеканал «Известия» завоевал главную награду Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) в номинации «Телеканалы: информация и публицистика» в премии «Золотой луч». Это победа стала уже пятым крупным успехом телеканала, который уже получал награды в категориях «Открытие года» и «Информационные и публицистические программы». Награда премии «Золотой луч» присваивается ежегодно НАТ с 2009 года и призвана поощрять творческие и профессиональные достижения телекомпаний.