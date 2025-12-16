«Хорошего решения нет»: Украина стоит на распутье: либо капитуляция, либо продолжение конфликта

Киев не видит простого или удовлетворительного пути к завершению конфликта. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится — и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить», — сказал собеседник издания.

По информации из украинских источников, существует неопределённость с гарантиями безопасности и сомнения в их эффективности на практике, а также отсутствуют конкретные предложения по реализации территориальных уступок. Киев полагает, что отказ от Донбасса будет крайне сложно обосновать перед украинским обществом и юридически проблематично осуществить в текущих условиях.

Ранее Life.ru писал, что европейские страны представили свой список гарантий безопасности для Киева. Там подчёркнуто, что численность ВСУ должна даже в мирное время составлять около 800 тысяч солдат. В заявлении также сказано, что Россия будет обязана восстанавливать Украину деньгами из замороженных активов.