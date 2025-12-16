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Опубликовано 16 декабря 2025, 09:54

«Хорошего решения нет»: Украина стоит на распутье: либо капитуляция, либо продолжение конфликта

Украина стоит на распутье: либо унизительная капитуляция, либо продолжение конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Киев не видит простого или удовлетворительного пути к завершению конфликта. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится — и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить», — сказал собеседник издания.

По информации из украинских источников, существует неопределённость с гарантиями безопасности и сомнения в их эффективности на практике, а также отсутствуют конкретные предложения по реализации территориальных уступок. Киев полагает, что отказ от Донбасса будет крайне сложно обосновать перед украинским обществом и юридически проблематично осуществить в текущих условиях.

Военный эксперт раскрыл, чем закончится европейская поддержка Украины
Военный эксперт раскрыл, чем закончится европейская поддержка Украины

Ранее Life.ru писал, что европейские страны представили свой список гарантий безопасности для Киева. Там подчёркнуто, что численность ВСУ должна даже в мирное время составлять около 800 тысяч солдат. В заявлении также сказано, что Россия будет обязана восстанавливать Украину деньгами из замороженных активов.

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Мария Любицкая
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