В Госдуме предложили ограничить подросткам время в соцсетях после трагедии в Горках-2

После нападения подростка на школу в подмосковном посёлке Горки-2 в Госдуме предложили законодательно ограничить время пребывания детей в соцсетях. С такой идеей в беседе с «Постньюс» выступил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

Парламентарий уверен, что подрастающее поколение получает из интернета огромный, перегружающий психику поток информации. Это приводит к постоянному напряжению и может иметь печальные последствия. Чтобы снизить эту нагрузку, Свинцов предлагает жёсткие лимиты. Полный запрет на соцсети — для детей до 14 лет. Далее доступ должен строго дозироваться.

«Я считаю, что доступ к соцсетям нужно ограничить до 14 лет полностью. С 14 до 16 лет — не более одного часа в день, с 16 до 18 — час утром и час вечером», — подчеркнул депутат.

По его мнению, остальное время подросток должен посвящать учёбе или здоровому отдыху без гаджетов.