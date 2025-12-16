В Госдуме предложили ограничить подросткам время в соцсетях после трагедии в Горках-2
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После нападения подростка на школу в подмосковном посёлке Горки-2 в Госдуме предложили законодательно ограничить время пребывания детей в соцсетях. С такой идеей в беседе с «Постньюс» выступил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов.
Парламентарий уверен, что подрастающее поколение получает из интернета огромный, перегружающий психику поток информации. Это приводит к постоянному напряжению и может иметь печальные последствия. Чтобы снизить эту нагрузку, Свинцов предлагает жёсткие лимиты. Полный запрет на соцсети — для детей до 14 лет. Далее доступ должен строго дозироваться.
«Я считаю, что доступ к соцсетям нужно ограничить до 14 лет полностью. С 14 до 16 лет — не более одного часа в день, с 16 до 18 — час утром и час вечером», — подчеркнул депутат.
По его мнению, остальное время подросток должен посвящать учёбе или здоровому отдыху без гаджетов.
Напомним, сегодня утром вооружённый ножом и перцовым баллончиком подросток напал на школу в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа. Изначально сообщалось, что ворвавшийся в здание в балаклаве подросток ранил нескольких учеников и попытавшегося остановить его охранника. Позже вскрылись трагичные подробности: преступник зарезал мальчика из четвёртого класса и сделал селфи на фоне тела, чтобы поглумиться. Правоохранители уже задержали убийцу — этот момент попал на видео. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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