Эксперт Клинцевич: Мир на Украине нужен России и лишь отчасти Трампу
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Мирного урегулирования конфликта на Украине по-настоящему хотят только Россия и отчасти президент США Дональд Трамп, тогда как остальная часть западного мира в этом не заинтересована. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
По его словам, Трампу мир нужен прежде всего как политический актив — возможность представить себя миротворцем и решить «проблему Байдена», однако за пределами этой цели существует огромный финансовый интерес к продолжению конфликта. Эксперт подчеркнул, что, по его оценке, значительная часть мировых элит зарабатывает именно на конфликтах, а потому не стремится к их завершению. При этом, как считает Клинцевич, Владимир Зеленский в этой конструкции не является самостоятельной фигурой.
Зеленский в этом плане — полный болванчик. Он играет свою роль, и то, что якобы он не соглашается и срывает какие-то переговоры, никак не может быть абсолютно самостоятельным человеком. Это морковка, которая висит перед ним, и он будет делать всё, что нужно. А гарантии безопасности по пятой статье показаны для Зеленского с точки зрения того, что если будут какие-то противоправные действия со стороны Украины, то они начнут войну. Напомню, НАТО — это 99,9% американцев. Европейцы, которые уже активно по распоряжению НАТО ведут и участвуют в этой войне своими подразделениями, деньгами, техникой, ракетами, у них ничего не получается.
При этом, по его словам, альянс фактически представляет собой военную силу США, при которой учитывается лишь позиция Вашингтона, в то время как европейские страны, несмотря на участие в конфликте, так и не добились поставленных целей, хотя активно вкладываются финансами, оружием и иными ресурсами.
Собеседник Life.ru добавил, что затягивание переговоров и попытки «торга» приведут лишь к ухудшению положения Украины. По его мнению, у России не остаётся альтернатив, кроме расширения зоны безопасности и нейтрализации инфраструктуры, через которую осуществляется снабжение украинских вооружённых сил.
Ранее Life.ru писал, что европейские страны представили свой список гарантий безопасности для Киева. Там подчёркнуто, что численность ВСУ должна даже в мирное время составлять около 800 тысяч солдат. В заявлении также сказано, что Россия будет обязана восстанавливать Украину деньгами из замороженных активов.
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