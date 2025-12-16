Эксперт Клинцевич: Мир на Украине нужен России и лишь отчасти Трампу

Зеленский в этом плане — полный болванчик. Он играет свою роль, и то, что якобы он не соглашается и срывает какие-то переговоры, никак не может быть абсолютно самостоятельным человеком. Это морковка, которая висит перед ним, и он будет делать всё, что нужно. А гарантии безопасности по пятой статье показаны для Зеленского с точки зрения того, что если будут какие-то противоправные действия со стороны Украины, то они начнут войну. Напомню, НАТО — это 99,9% американцев. Европейцы, которые уже активно по распоряжению НАТО ведут и участвуют в этой войне своими подразделениями, деньгами, техникой, ракетами, у них ничего не получается.