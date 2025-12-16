Зеленский назвал главное зимнее «оружие» в конфликте
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Холод может стать одним из самых опасных видов оружия в текущую зиму для Украины. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Нидерландов.
Говоря об энергетической безопасности, он заявил, что Россия намерена использовать холодную погоду как инструмент «против нормальной жизни» украинцев. Зеленский подчеркнул, что в этой ситуации важно не расслабляться и не полагаться лишь на дипломатические усилия, а укреплять противовоздушную оборону и «способность защищаться».
В ходе выступления экс-комик также поблагодарил Нидерланды за военную поддержку, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что США настаивают на принятии Киевом так называемого «платинового» соглашения о гарантиях безопасности. Вашингтон дал Киеву ясно понять, что предложенные условия не являются бессрочными и их обсуждение не может длиться бесконечно. США готовы поддержать европейские гарантии безопасности для Украины, но только при условии одобрения этого шага сенатом Соединённых Штатов.
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