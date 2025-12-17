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Опубликовано 16 декабря 2025, 22:27

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Краснодара

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» начал действовать в двух российских аэропортах, сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее расчёты противовоздушной обороны начали работать над городами Саратова и Энгельса. Как сообщили очевидцы, минимум 10 взрывов прогремело в южной части города. Кроме того, о хлопках сообщали в пригороде Ейска. Местные жители сообщили о как минимум трёх громких взрывах, которые были слышны как в самом городе, так и за его пределами. Официальная информация на данный момент отсутствует.

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Тимур Хингеев
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