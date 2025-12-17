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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 05:12
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В Госдуме рассказали о разовой выплате накопительной пенсии в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2026 году пенсионеры смогут получить всю накопительную пенсию единовременно, если сумма средств на счёте не превышает 440 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

По её словам, право на разовую выплату получат женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет. Порог в 440 тыс. рублей определяется делением накоплений на расчётный период пенсии, равный 270 месяцам. Если полученная сумма меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, средства можно снять полностью.

При этом средний размер единовременной выплаты в 2026 году ожидается на уровне 68 тыс. рублей, а ежемесячная выплата накопительной части составит около 1,6 тыс. рублей.

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Ранее стало известно, что в 10 регионах России средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей. Лидером стал Чукотский автономный округ — здесь пенсионеры получают в среднем 41 143 рубля. Также высокие выплаты отмечены в Ненецком автономном округе (37 222 руб.), Камчатском крае (36 598 руб.) и Магаданской области (36 356 руб.). В остальных регионах сумма варьируется от 30 до 35 тыс. рублей.

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