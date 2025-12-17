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Опубликовано 17 декабря 2025, 07:12

NYT узнала, как США и ЕС планируют обеспечить безопасность Украины после СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMiks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMiks

США и ЕС сформировали совместный план, предполагающий дислокацию военных контингентов европейских стран на территории Украины после окончания конфликта. Об этом пишет The New York Times.

«В документе говорится о размещении в стране европейских вооружённых сил ради поддержки Украины и обеспечения безопасности в небе и на море», — говорится в материале.

В ходе дипломатических консультаций в Берлине были детализированы два документа о послевоенной поддержке Киева. В числе обсуждаемых мер — предоставление гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО, укрепление вооружённых сил Украины и поддержание их численности на уровне 800 тысяч человек. Кремль сообщал, что ему пока неизвестны результаты консультаций США, Украины и европейских государств. При этом было подчёркнуто: Россия вернётся к диалогу лишь после анализа итогов этих обсуждений.

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Наталья Афонина
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