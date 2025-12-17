В Госдуме призвали полностью закрывать ипотеку при рождении четвёртого ребёнка

Семейную ипотеку под 2% нужно распространить на большее число регионов России, а также ввести списание части долга при рождении детей — вплоть до полного погашения после четвёртого. Такое предложение внесла в Правительство РФ депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас льготная ставка доступна только в сёлах и на Дальнем Востоке, где инфраструктура отстаёт, из-за чего семьи не рискуют брать жильё. Останина считает, что в некоторых регионах стоит ввести нулевую ставку ипотеки для многодетных.

«Необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребёнка. С рождением четвёртого — полное списание», — пояснила она.

По её словам, это стимулирует рождаемость и поможет семьям с инфраструктурными проблемами. Депутат отметила, что предложения уже направлены в Правительство РФ для рассмотрения.

А ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что условия семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в России. По её словам, ставками пользуются, в том числе для оформления нескольких ипотек, что противоречит задачам программы и лишь разгоняет цены на рынке.