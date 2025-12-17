Морпехи ВСУ переоделись в гражданку на боевом задании в Димитрове и ждали ВС РФ в подвале

Группа украинских солдат попала на передовую и, осознав, что командиры отправили их на бессмысленную гибель, решила не воевать. Бойцы сразу побросали оружие, нашли подвал в окружённом Димитрове (Мирнограде), укрылись там от холода и стали ждать прихода российских войск, чтобы спокойно сдаться в плен. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Федино, видео с ним публикует Минобороны РФ.

Иван Федино. Видео © пресс-служба Минобороны РФ

«Мы решили уйти с позиций: или сдадимся, или попадём в плен. Зашли в дом, нашли одежду, переоделись. В подвал затащили матрацы, одеяла — что было такое, чтоб более-менее можно было согреться. И прятались там, в этом подвале», — поделился на допросе Федино.

По его словам, российские военные вели плотный миномётный огонь, что у бойцов ВСУ не было даже мысли начать стрелять в ответ — не могли и «нос высунуть». Пленный уверен, что украинское командование просто бросило их без подкрепления и без провизии, никаких приказов к отступлению не отдавалось. Бойцы являлись разведчиками 38‑й бригады морской пехоты ВСУ: Беляков Александр 30.07.1981 г.р. (позывной – Белый), Федино Иван 09.09.1988 г.р. (Дед), Христенко Олег 21.02.1990 г.р. (Жужа), Сорока Юрий 17.01.1987 г.р. (Прораб).

Ранее бывший водитель ВСУ Сергей Костецкий, взятый в плен российскими бойцами, рассказал о появлении иностранной техники в украинских войсках и условиях службы, призвав сослуживцев сдаваться и не бояться.