ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:03
4578

«Наш долг — помнить»: Путин почтил память погибших бойцов СВО минутой молчания

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ объявил минуту молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства. По его словам, помощь будет оказана детям, родителям и близким павших бойцов.

«Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, всё необходимое», — заявил Путин.

После этого президент предложил участникам заседания почтить память погибших за Родину минутой молчания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar