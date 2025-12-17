«Наш долг — помнить»: Путин почтил память погибших бойцов СВО минутой молчания

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ объявил минуту молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства. По его словам, помощь будет оказана детям, родителям и близким павших бойцов.

«Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, всё необходимое», — заявил Путин.

После этого президент предложил участникам заседания почтить память погибших за Родину минутой молчания.