«Наш долг — помнить»: Путин почтил память погибших бойцов СВО минутой молчания
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ объявил минуту молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Глава государства подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства. По его словам, помощь будет оказана детям, родителям и близким павших бойцов.
«Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, всё необходимое», — заявил Путин.
После этого президент предложил участникам заседания почтить память погибших за Родину минутой молчания.
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