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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:17
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Белоусов: Угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена за счёт создания зоны безопасности в приграничных регионах Украины. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, группировка войск «Север» освободила крупный приграничный город Волчанск и продолжает формирование зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей.

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Белоусов подчеркнул, что принятые меры позволили существенно снизить риски для российских приграничных регионов.

«В результате снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области», — заявил министр обороны РФ.

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Белгородская, Курская и Брянская области регулярно подвергаются обстрелам и диверсионной активности на фоне боевых действий у границы. Российские власти ранее заявляли, что для снижения этих рисков формируется «зона безопасности» на сопредельных территориях Украины. Создание такой зоны рассматривается как элемент защиты приграничных регионов и недопущения проникновения вооружённых формирований на территорию России.

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Марина Фещенко
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