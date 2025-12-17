Путин поручил ускорить оснащение Армии России робототехникой и ИИ

Президент России Владимир Путин дал поручение об ускоренном внедрении технологий робототехники и искусственного интеллекта в российские Вооружённые силы. Об этом глава государства заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Российская армия должна и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса. А значит, в войска надо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии, новые материалы, расширять применение системы управления в автономных боевых комплексах технологии искусственного интеллекта», — сказал глава государства.

Министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства также призвал оснастить войска беспилотных систем новыми видами помехоустойчивых разведывательных и ударных дронов, в том числе оборудованных элементами искусственного интеллекта.

«А также наземными станциями управления, ретрансляторами, автономными источниками питания и средствами связи», — сказал глава военного ведомства.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что наша страна всегда до последнего пыталась находить дипломатические пути для разрешения конфликтов. Однако по его словам, некоторые оппоненты России были убеждены, что с Москвой можно и нужно разговаривать исключительно языком силы.