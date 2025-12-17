Белоусов сообщил о росте темпов продвижения группировок «Восток», «Центр» и «Запад»

Темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» в 2025 году выросли в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

По словам главы Минобороны, за ростом показателей стоит конкретный военный результат. Он отметил, что в ходе боевых действий была освобождена Курская область, а также ликвидированы ключевые узлы обороны украинских войск на территории Донбасса и в Запорожской области.

Белоусов подчеркнул, что ускорение темпов продвижения связано с повышением эффективности действий войск и качественными изменениями в ходе операции.

Ранее в ходе того же совещания Белоусов проинформировал, что план комплектования Вооружённых сил России в 2025 году был перевыполнен — на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан.