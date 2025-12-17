«Поняли, что обманывают»: Путин назвал причину начала СВО

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине только после того, как стало окончательно ясно, что её собеседники на Западе и в Киеве действуют обманным путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он напомнил, что Москва пыталась разрешить конфликт дипломатически, в том числе через Минские соглашения.

«Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске. Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают», — напомнил глава государства.

По словам Путина, этот обман вскрылся публично.

«Без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить Вооружённые силы Украины вооружениями и техникой», — отметил Путин, напомнив о соответствующих заявлениях бывших канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, выступавших гарантами минского процесса.

Несмотря на всё внешнее давление, Россия, по словам Владимира Путина, до последнего пыталась уладить конфликт дипломатическим путём. Он указал, что РФ цеплялась даже за малейшие шансы, однако Запад в этом заинтересован не был.