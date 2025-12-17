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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 12:31

«Поняли, что обманывают»: Путин назвал причину начала СВО

Путин: СВО началась после того, как Россия поняла, что её обманывают

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине только после того, как стало окончательно ясно, что её собеседники на Западе и в Киеве действуют обманным путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он напомнил, что Москва пыталась разрешить конфликт дипломатически, в том числе через Минские соглашения.

«Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске. Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают», — напомнил глава государства.

По словам Путина, этот обман вскрылся публично.

«Без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить Вооружённые силы Украины вооружениями и техникой», — отметил Путин, напомнив о соответствующих заявлениях бывших канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, выступавших гарантами минского процесса.

Путин: Запад после распада СССР решал все вопросы с Россией с позиций силы
Путин: Запад после распада СССР решал все вопросы с Россией с позиций силы

Несмотря на всё внешнее давление, Россия, по словам Владимира Путина, до последнего пыталась уладить конфликт дипломатическим путём. Он указал, что РФ цеплялась даже за малейшие шансы, однако Запад в этом заинтересован не был.

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Наталья Афонина
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