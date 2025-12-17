Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ являются уникальной «воеванной» армией, которой нет больше нигде в мире. Такое заявление прозвучало на заседании расширенной коллегии Минобороны 17 декабря.

«Ребята с фронта приехали, знают, что проблем много. Но войска совершенно другие, и они воеванные. Такой армии в мире больше нет, просто не существует», — сказал российский лидер.

Глава государства также провёл контраст с ситуацией в украинской армии, где, по его словам, процветает дезертирство.

«Количество дезертиров [на Украине] исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации. Наша вооруженная сила находится на подъёме», — подчеркнул он.

При этом Путин признал наличие множества нерешённых вопросов в российской армии, с которыми ежедневно сталкиваются военнослужащие на передовой. Тем не менее, он уверен, что все задачи будут выполнены, а Вооружённые силы продолжают укрепляться.

«У нас еще много в этой [оборонной] сфере вопросов и проблем. Я вижу в этом зале людей, которые приехали сюда прямо с фронта, с передовой, с линии боевого соприкосновения — они здесь сидят, я их вижу. И они знают, что проблем еще очень много в армии, они каждый день с этим сталкиваются. И все-таки наши вооруженные силы стали совершенно другими», — указал российский лидер.

Несмотря на всё внешнее давление, Россия, по словам Владимира Путина, до последнего пыталась уладить конфликт дипломатическим путём. Он указал, что РФ цеплялась даже за малейшие шансы, однако Запад в этом заинтересован не был.