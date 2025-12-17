Путин признался, что гордится участниками СВО

Президент РФ Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. Во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам СВО глава государства поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

«Мы гордимся боевыми товарищами, участниками специальной военной команды. Все вы стоите на страже России, защищаете безопасность страны и её граждан, отважно сражаетесь за достойное будущее нашего народа. Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты Родины», — сказал Путин.