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Опубликовано 17 декабря 2025, 15:19

Путин признался, что гордится участниками СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Президент РФ Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. Во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам СВО глава государства поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

«Мы гордимся боевыми товарищами, участниками специальной военной команды. Все вы стоите на страже России, защищаете безопасность страны и её граждан, отважно сражаетесь за достойное будущее нашего народа. Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты Родины», — сказал Путин.

Радио Судного дня вышло на связь после мощного выступления Путина на коллегии Минобороны
Радио Судного дня вышло на связь после мощного выступления Путина на коллегии Минобороны

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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