Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за непрекращающейся агрессии США. Об этом пишет Reuters.

Постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя СБ в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса, указывает ТАСС.

Заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря.

Ранее Трамп объявил о полной блокаде Венесуэлы. По его словам, военно-морские американские силы не пропустят в страну «никого, кто не должен пройти».