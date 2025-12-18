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Опубликовано 18 декабря 2025, 02:52

Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

Обложка © Unsplash / roger kuzna

Обложка © Unsplash / roger kuzna

Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за непрекращающейся агрессии США. Об этом пишет Reuters.

Постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя СБ в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса, указывает ТАСС.

Заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря.

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Артур Лапсаков
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