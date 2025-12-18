Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий 18 декабря

Текст издания «Нефть и Капитал»

Доля российского газа в Евросоюзе упала с 45% до 13%, нефти — с 26% до 2%. Об этом сообщает портал oilcapital.ru. Еврокомиссия требует полного прекращения закупок российских энергоносителей, а с 2028 года газ будет полностью запрещён. Российский газ в Европе планируют заместить американским.

Ставропольский край

В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла неподалёку от Зеленокумска, сообщает портал newstracker.ru. Местные жители рассказали о сильной тряске, ходуном ходившей мебели и гуле перед толчками. Европейский сейсмологический центр подтвердил факт подземных колебаний.



Республика Удмуртия

В Удмуртии в следующем году начнёт работать программа «Земский тренер» для привлечения специалистов по физкультуре в малые города и села с подъемными до 1 млн рублей, сообщает udm-info.ru. Ранее на территории республики была успешно реализована программа «Земский работник культуры», привлекшая десятки специалистов. Также в регионе через федеральные, региональные и муниципальные программы поддержку получают медики.

Ростовская область

В Ростове власти отменили торжественное зажигание главной елки, массовые гуляния и новогодние фейерверки. Ограничения введены указами губернатора: массовые праздники разрешены только для не более 50 человек, а фейерверки запрещены полностью, сообщает rostovgazeta.ru. Жителям региона разрешено использовать только бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.

Республика Татарстан

В Казани студенты КНИТУ‑КАИ рассказали о неадекватном поведении преподавателя: по словам очевидцев, он силой удерживал девушку, угрожал столкнуть её с лестницы и оскорблял свидетелей. Всё это закончилось лишь после вмешательства другого педагога. Видеозаписи инцидента учащиеся выложили в интернет, а скандал вызвал широкий резонанс в соцсетях, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде главврач одной из больниц сделал выговор сотруднице после того, как получил доступ к её личной переписке в социальных сетях. Он сослался на согласие девушки на обработку персональных данных. 25‑летняя Анастасия Луканина после этого инцидента уволилась и рассказала о ситуации в социальных сетях, сообщает портал novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области сайт регионального правительства включили в «белый список». Это обеспечивает его доступность даже при ограничениях мобильного интернета. В региональном Минцифры отметили, что сайты кабминов всех субъектов РФ добавили ещё в ноябре текущего года, а работа по расширению перечня продолжается, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге кипяток из прорванной батареи затопил квартиру. Ущерб был оценён почти в 540 тысяч рублей. Хозяйка квартиры рассказала, что она неоднократно жаловалась в управляющую компанию на протечки, но там отвечали, что «это конденсат» и проблему не устраняли. Теперь в УК уверяют, что готовы разобраться и решить проблему без обращения в судебные инстанции, сообщает портал tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области в этом году году усыпили больше тысячи бездомных собак. Как пишет 56orb.ru, эта информация была предоставлена Минсельхозом региона. Всего в области было отловлено 5 398 животных без владельцев. 862 из них были переданы новым хозяевам. Еще 3 491 животное после стерилизации, вакцинации и маркировки было возвращено в прежние места обитания.

Тюменская область

Продажи антидепрессантов в Тюменской области побили пятилетний рекорд. По информации портала nashgorod.ru, с 2020 года рынок таких препаратов в регионе увеличился почти в четыре раза. А за десять месяцев текущего года выручка превысила весь показатель прошлого года. Аптеки области продали 238 тыс. упаковок антидепрессантов на сумму 168,1 млн руб.

Омская область

Shaman отменил февральский концерт в Омске. По информации портала gorod55.ru, зрителям в официальном объявлении пообещали вернуть билеты. Выступление в Омске должно было стать частью большой концертной программы «30 лет на сцене», которую 34-летний певец планировал представить в январе и феврале следующего года.

Карелия

Житель Карелии задержан по делу об убийстве своей сожительницы. По информации издания karelinform.ru, инцидент произошел в конце ноября. В одной из квартир города Суоярви было обнаружено тело 47‑летней женщины со следами многочисленных побоев. Правоохранители вышли на след 55-летнего подозреваемого, который в последнее время проживал совместно с погибшей.

Приморский край

Мировой суд оштрафовал на 5 тыс. руб. пенсионерку за нанесение побоев управляющей ТСН. По информации портала vostokmedia.com, экспертиза подтвердила наличие повреждений. Согласно версии источника, инцидент стал кульминацией 8-летнего конфликта с тысячами жалоб и судов. Женщина якобы пыталась захватить управление домом.

Башкирия

В Уфе вынесен приговор по делу о подготовке насильственного захвата власти. По информации издания Mkset.ru, пятеро жителей Башкирии, входившие в марксистский кружок, получили от 16 до 22 лет колонии строгого режима. Они были признаны виновными в создании террористического сообщества, подготовке к вооружённому мятежу и незаконном хранении оружия. Среди осуждённых — бывший депутат и врач. По версии следствия, группа с 2019 года планировала нападения на силовые структуры для завладения оружием.

Краснодарский край

В Сочинском нацпарке раскрыт системный скандал с ущербом в 3 млрд рублей, сообщает издание kubanpress.ru. По данным Генпрокуратуры, с 2023 года руководство подменяло охрану природы коммерцией. Управляющий Сергей Шевелёв, после проверки выехавший в Германию, ввел платный вход для 270 тысяч детей, разрешил нелегальные туры и вырубки, а также стройку в заповедных зонах. Ущерб нанесён даже уникальной Тисо-самшитовой роще. Скандал стал поводом для проведения масштабной ревизии системы всех российских ООПТ.

Хабаровский край

В Хабаровском крае выделят более 36 млн рублей на поддержку туристического бизнеса, пишет transsibinfo.com. 12 предпринимателей из пяти районов смогут компенсировать до 70% затрат на развитие: закупку оборудования для доступной среды, ремонт объектов, оснащение проката. Максимальная сумма на одного получателя составит 4 млн рублей. Средства предоставляются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новосибирск

Уголовное дело о гибели главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба направлено в суд, сообщает atas.info. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 47-летнего жителя Ордынского района. Случайный выстрел на охоте был квалифицирован как «причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Челябинская область

СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело после публикаций в социальных сетях, сообщает издание kursdela.biz. Дырявая крыша, которую не чинят уже более двух лет, пропускает воду, в потолки даже приходится вставлять шланги. В квартирах плесень, обои отслаиваются, промокают и осыпаются части фасада.

Хакасия

Специалисты республиканского Минлеса начали проверку елочных базаров в Хакасии. Например, в Абакане сотрудники ведомства осмотрели уже пять таких торговых точек, по итогам проверки нарушений не выявили, сообщает newkhakasiya.online. Проверки будут проводиться до конца текущего года, в том числе 31 декабря.

ХМАО

Югра одной из первых в стране открыла масштабную площадку, посвященную истории, культуре и традициям региона. В будущем здесь планируют открыть молодежный центр для активных школьников и студентов, сообщает издание muksun.fm. Филиал Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске был построен всего за 100 дней. Работы стартовали в начале осени, а 16 декабря площадка торжественно открыла свои двери для первых гостей.

Приморский край

Артём получил новый городской бренд на основе буквы «Ё» и точек, сообщает издание zr.media. По словам мэра города, в новой идее бренда заложено сразу несколько смыслов. Во-первых, это уважение к родному языку и желание сохранить правильное произношение названия города. Во-вторых, символ точки перекликается с шахтёрским прошлым Артёма, где добыча угля много лет формировала локальную идентичность.

Красноярский край

12 миллионов просят взыскать в пользу семьи погибшего от стаи собак мальчика, сообщает издание prmira.ru. Трагедия случилась 25 октября в деревне Кузнецово Березовского района края. Утром 10-летний мальчик пошел через поле к знакомому пастуху на выпас скота. По пути на него напали бродячие собаки. Компенсацию требуют взыскать с МКУ «Заказчик», так как учреждение заключило контракт с организацией «Мой пес» на отлов бродячих собак.

Белгородская область

Осуждённого в прошлом году бывшего мэра Старого Оскола освободят от отбывания срока по состоянию здоровья, сообщает издание bel.ru. Ещё во время содержания под стражей у него диагностировали сахарный диабет и почечную недостаточность. За время нахождения под стражей произошло отторжение пересаженной почки. Сейчас Сергиенко переведён на диализ. Для этого бывшего градоначальника необходимо регулярно доставлять в медицинское учреждение.

Пермский край