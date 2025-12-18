Ростовский губернатор уточнил число убитых и раненых в смертельной ночной атаке ВСУ

В Ростовской области три человека погибли и девять получили ранения посла ночного налёта украинских дронов, удары пришлись по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди. Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, ещё три — получили ранения», — говорится в тексте.

Семь человек ранены в Батайске, госпитализация потребовалась троим из них. Одного из пострадавших врачи спасти не смогли.