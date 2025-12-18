Ростовский губернатор уточнил число убитых и раненых в смертельной ночной атаке ВСУ
ВСУ и дрон. Обложка © president.gov.ua
В Ростовской области три человека погибли и девять получили ранения посла ночного налёта украинских дронов, удары пришлись по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди. Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, ещё три — получили ранения», — говорится в тексте.
Семь человек ранены в Батайске, госпитализация потребовалась троим из них. Одного из пострадавших врачи спасти не смогли.
Вечером 17 декабря силы ПВО отражали атаку ВСУ над Крымом и Чёрным морем. За три часа были ликвидированы 30 украинских беспилотников. Также нападение с воздуха совершено на Ростовскую область. Изначально сообщалось, что два члена экипажа судна, находившегося в порту Ростова-на-Дону, погибли в результате воздушной атаки ВСУ, ещё трое пострадали. Позже стало известно, что пострадавший при ударе житель Батайске умер в больнице.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.