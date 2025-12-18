Милонов: Скандал с Долиной — не заговор «тайных сил», а проблема тысяч россиян

Скандал с квартирой Ларисы Долиной вызван не «тайными силами», а актуальностью проблемы для тысяч россиян, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя слова военкора Романа Сапонькова о третьих лицах. По его мнению, история обнажила пробелы в Гражданском кодексе, принятом до современных вызовов. Резонанс привёл к единой правовой позиции Верховного суда, устранившей «несправедливый перекос» в практике.​

Милонов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что СМИ активно освещали дело не из-за знаменитости, а из-за масштаба: пострадали многие покупатели, чьи сделки оспаривали продавцы под давлением мошенников. Если бы проблема касалась только Долиной, её забыли бы за пару дней. Общественное внимание ускорило рассмотрение в ВС, где квартира осталась у покупательницы Полины Лурье.​

Депутат уверен: никаких «теневых режиссёров» не было — скандал стал катализатором для системных изменений в правоприменении.