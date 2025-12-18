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Опубликовано 18 декабря 2025, 14:08

Милонов: Скандал с Долиной — не заговор «тайных сил», а проблема тысяч россиян

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Скандал с квартирой Ларисы Долиной вызван не «тайными силами», а актуальностью проблемы для тысяч россиян, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя слова военкора Романа Сапонькова о третьих лицах. По его мнению, история обнажила пробелы в Гражданском кодексе, принятом до современных вызовов. Резонанс привёл к единой правовой позиции Верховного суда, устранившей «несправедливый перекос» в практике.​

Милонов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что СМИ активно освещали дело не из-за знаменитости, а из-за масштаба: пострадали многие покупатели, чьи сделки оспаривали продавцы под давлением мошенников. Если бы проблема касалась только Долиной, её забыли бы за пару дней. Общественное внимание ускорило рассмотрение в ВС, где квартира осталась у покупательницы Полины Лурье.​

Депутат уверен: никаких «теневых режиссёров» не было — скандал стал катализатором для системных изменений в правоприменении.

Реактивная депрессия как минимум: Врач предупредил Долину о расстройствах психики после скандала с квартирой
Реактивная депрессия как минимум: Врач предупредил Долину о расстройствах психики после скандала с квартирой

Ранее Верховный суд вынес решение по резонансному делу о продаже квартиры Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция оставила право собственности на недвижимость за Полиной Лурье. Военкор Роман Сапоньков отметил, что в истории с продажей квартиры могли быть задействованы некие скрытые механизмы.

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Дарья Нарыкова
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